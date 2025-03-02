Mario Lemina: Kendimizi sorgulamamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, karşılaşmayı değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

"KENDİMİZİ SORGULAMAMIZ LAZIM"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina,"Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIĞIM YOK"

Gabonlu yıldız orta saha, oyundan çıkmasıyla ilgili olarak, "Sakatlığım yok ama yoğun bir süreç geçirdim. Öncesinde 6 hafta oynamadım. Fenerbahçe maçı da yoğun geçti, elimden geleni yapıyorum. İyi şekilde de dinlenmem gerekiyor. Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum." cevabını verdi.