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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina: Bundan sonra 7 puan öndeyiz - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina: Bundan sonra 7 puan öndeyiz

        Galatasaray'ın orta sahası Mario Lemina, 0-0 berabere biten Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra 7 puan öndeyiz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:28 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:28
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        "Bundan sonra 7 puan öndeyiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Mario Lemina, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BUNDAN SONRA 7 PUAN ÖNDEYİZ"

        Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Oyun kurulumunda acele etmememiz gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

        Lemina, "Taraftar da gelmemi çok istemişti. Onlar için oynayabildiğim için çok mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni her zaman yaparım. Hem onların hem de takımın benimle gurur duymasını istiyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

        "TARİH YAZMAK İSTEDİK"

        Gabonlu yıldız, "Takım olarak çok iyiydik. Çok istedim ve en iyisini yapmaya çalıştım. Daha iyi kontrol edebilirdik maçı. Tarih yazmak istedik ve elimizden geleni yaptık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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