Mario Lemina: Bundan sonra 7 puan öndeyiz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından Mario Lemina, karşılaşmayı değerlendirdi.

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"BUNDAN SONRA 7 PUAN ÖNDEYİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, "Derbiler zor oluyor, topu iyi kullanmamız gerekiyordu. Oyun kurulumunda acele etmememiz gerekiyordu. Bundan sonra 7 puan öndeyiz. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Lemina, "Taraftar da gelmemi çok istemişti. Onlar için oynayabildiğim için çok mutluyum. Ben hileci değilim, elimden geleni her zaman yaparım. Hem onların hem de takımın benimle gurur duymasını istiyorum." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.