        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mario Lemina'dan ayrılık iddialarına cevap! - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina'dan ayrılık iddialarına cevap!

        Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Mario Lemina, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarına yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 17:15 Güncelleme: 22.08.2025 - 17:15
        Lemina'dan ayrılık iddialarına cevap!
        Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlere sosyal medyadan yanıt verdi.

        Gabonlu oyuncu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmayı bırakın. Ben sadece Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Geleceğime tamamen Galatasaray'la bağlıyım. Konu kapandı." ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa