İtalya Başbakanı Draghi, G20 Zirvesi'nde konuştu

Reuters

Draghi, G20, Afgan kadınlarının başta eğitim hakkı olmak üzere temel özgürlüklerini ve temel haklarını korumasını sağlamak için elinden geleni yapmalıdır. Son yirmi yılda kaydedilen ilerleme korunmalıdır." ifadesinde bulundu.

İtalya Başbakanı Draghi, G20’nin Kadınların Güçlendirilmesi teması çerçevesinde Cenova'da düzenlenen konferansta konuştu.