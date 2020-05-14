İtalyan futbolcu Mario Balotelli, eski takım arkadaşı Alessandro Matri'nin Instagram canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu...

13 Haziran'da başlaması planlanan Serie A'da sahaya çıkmak için sabırsızlandığını vurgulayan Balotelli, "Eve kapanmaktan çok fena bunaldım, çıldırmanın eşiğindeyim. 18 Mayıs'ta başlayacağı duyurulan takım antrenmanları için can atıyorum" dedi...

Balotelli, "Şu an ayağıma top gelse, ilk dokunuşta kontrol etmem mümkün değil. Öyle ki topa dokunduğum son andan bu yana neredeyse iki ay geçti. Son birkaç haftadır ise neredeyse tımarhaneye kapatılma seviyesine geldim. Çünkü tamamen yalnızdım." ifadelerini kullandı.

Karantina günlerinde tek başına idare edemediğini itiraf eden golcü futbolcu, özellikle yemek yapma konusunda büyük sıkıntılar yaşadığını aktarırken, "Nihayetinde sipariş vermek aklıma geldi ve belki de hayatımı kurtardım." diyerek sözlerini tamamladı.