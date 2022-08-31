Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin 2.6 milyon euro karşılığında Sion'a transfer olduğunu açıkladı.

Adana Demirspor'a geçen sezon transfer olan 32 yaşındaki yıldız, 33 maçta 19 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

İtalyan santrforun geçen günlerde özel jetle İsviçre'ye gittiği belirtiliyordu.