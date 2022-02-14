Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar Alex Teixeira'nın golüyle öne geçerken Adana Demirspor da 42. dakikada Balotelli ile yanıt verdi ve skor 1-1'e geldi. Ali Şansalan VAR incelemesi sonrasında gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Balotelli golden sonra meditasyon yaparak sevincini gösterirken Ali Şansalan uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. Golden önce Vargas'ın Ghezzal'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren Şansalan golü geçersiz saydı ve Vargas'a sarı kart gösterdi.