İtalyan yıldız Mario Balotelli, Brescia'da ortalığı karıştırdı. İdmanda takım arkadaşıyla ve teknik direktör Fabio Grosso ile tartışan Balotelli'yi hocası idmandan erken yolladı.

Brescia'nın yeni patronu Grosso'nun ilk maçta 45. dakikada oyundan aldığı Balotelli ile arasında gerilim olduğu bir süredir yazılıyordu.

"MARIO ÇIK GİT!"

Fabio Grosso antrenmanda aralarında çıkan tartışmadan sonra "Mario, çık, git" diye bağırdı ve yarım saat daha devam etmesi planlanan antrenmandan yolladı.

Çok sinirli olduğu kaydedilen 28 yaşındaki İtalyan yıldızın Roma ile oynanacak maçın kadrosunda olup olmayacağı henüz belli değilken Balotelli'nin kadro dışı kalabileceği de konuşuluyor.