Milan'ın bir dönem başkanlığını yapan Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza, İtalyan golcü ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Mario Balotelli, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Kevin Prince Boateng ile birlikte mücadele verecek. 30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 399 maça çıktı ve 161 gol atarken, 34 de asist yaptı.