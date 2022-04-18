Marine Le Pen'e zimmet suçlaması

Fransız haber sitesi Mediapart’ın OLAF’ın raporundan bölümler yayımlayarak Fransız basınına yansıttığı olayda, OLAF Marine Le Pen’de dahil olmak üzere partisine bağlı 3 eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilini yaklaşık 600 bin avro kamu parasını zimmetlerine geçirmekle suçladı.
Suçlanan 3 diğer milletvekilli arasında Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch bulunuyor.
Paris Savcılığına 11 Mart’ta intikal ettiği belirtilen raporda, Marine Le Pen 2004 ile 2017 yılları arasında AP üyesiyken, Strazburg Parlamentosundan yaklaşık 137 bin avroluk kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlandı.
AA'nın haberine göre; Le Pen'in yanı sıra babasının yaklaşık 300 bin, Louis Aliot’un 2 bin 500 kadar, Bruno Gollnisch ise yaklaşık 43 bin avroyu masraf gibi göstererek zimmetlerine geçirdiği iddia ediliyor.
LE PEN CEPHESİNDEN SEÇİM KAMPANYASINA MÜDAHALE EDİLDİĞİ YORUMU
Diğer yandan, Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut müvekkilinin herhangi bir Fransız adli makamı tarafından çağrılmadığını, sadece 2016'da bu kapsamda açılan soruşturma için Mart 2021'de posta yoluyla sorgulandığını belirtti. Bosselut, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekti.
Europe 1 radyosuna konuşan Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in (RN) geçici Başkanı Jordan Bardella da AB ve kurumlarını Fransa’daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı. Bardella, daha önce iki kez dava açtıkları OLAF'a, üçüncü bir dava açacaklarını bildirdi.
Haziran 2017'den bu yana Paris'te yürütülen bir soruşturmada ise Le Pen, AP'de "hayali istihdam" oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyor.
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