Fransız model, Müslüman oldu

Fransız model ve reality show yıldızı Marine el Himer, Kabe'nin önünde çektiği fotoğrafını ve bir camide Kelime-i şehadet getirdiği anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

"YAŞADIĞIM MUTLULUĞU İFADE EDECEK BİR KELİME YOK"

Birkaç ay önce Müslüman olduğunu açıklayan El Himer, Kabe'nin önündeki çektiği fotoğraflara yer verdiği gönderisinde ise, "Bu anlar hayatımın en mutlu gününü gösteriyor. Tam o anda yaşadığım mutluluğun ve duyguların yoğunluğunu ifade edecek kadar güçlü bir kelime yok. Bu manevi yolculuk, bana rehberlik etmeye devam edecek. Desteğiniz için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hepinize çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.