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Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna'ya büyük tepki: Bir insanın son anına saygılı olmalısın! - Magazin haberleri

Marilyn Monroe'nun ölümünü canlandıran Madonna'ya büyük tepki!

Popun kraliçesi Madonna'nın bir fotoğraf çekiminde, dünyaca ünlü ABD'li yıldız Marilyn Monroe'nun ölü bulunduğu andaki görüntüsünü canlandırması sosyal medyada büyük tepki çekti. Şarkıcıya, "Bir insanın son anına saygılı olmalısın!" çağrısı yapıldı

01.11.2021 - 17:17 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Attığı her adımla konuşulan pop yıldızı Madonna, bu kez "V" dergisinin yeni sayısı için verdiği pozda, aşırı dozda ilaç nedeniyle hayatını kaybeden Hollywood yıldızı Marilyn Monroe’nun ölüm döşeğindeki halini canlandırmasıyla gündeme geldi

  • Fotoğrafçı Steven Klein'e poz veren 63 yaşındaki şarkıcının, Monroe’ya benzeyen saç stili ve giyimiyle reçeteli ilaçlarla çevrili bir yatağa uzanmış olarak görünmesi tepki yarattı.

  • "ÖZENDİRİ ETKİSİ OLABİLİR"

    Söz konusu fotoğrafların, Marilyn Monroe'nun 1962'de ölümünden 6 hafta önce Bert Stern'ün çektiği fotoğraflardan ilham alınarak oluşturulduğu belirtildi. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının karelerini bir insanın son anına saygısızlık olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Madonna'nın fotoğrafının intiharı normalleştirip özendirebileceği konusunda eleştirildi.

  • Pop kültürü uzmanı Mike Sington da Twitter hesabında, "Madonna bazı hastalıklı ve ürkütücü nedenlerden dolayı Marilyn Monroe'nun ölüm yatağını yeniden yaratmaya karar vermiş." açıklamasında bulundu. Fotoğrafçı Steven Klein ise kendisinin ve şarkıcının fotoğrafları tam olarak yeniden yaratmakla ilgilenmediklerini ifade ederek, bir yıldız ile kamera arasındaki bağlantıyı, bu yaratıcı iş birliğinin gizemini ve büyüsünü yakalamaya çalıştıklarını söyledi. 1962'de Kaliforniya'daki evinde ölü bulunan Monroe'nun aşırı dozda yatıştırıcı ilaçlar aldığı belirlenmişti.

  • "UYGUNSUZ!"

    Page Six'in haberine göre; Amerikalı pop yıldızının verdiği pozları eleştiren bir kişi "Iyy. İğrenç ve uygunsuz!" dedi.

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