Pop kültürü uzmanı Mike Sington da Twitter hesabında, "Madonna bazı hastalıklı ve ürkütücü nedenlerden dolayı Marilyn Monroe'nun ölüm yatağını yeniden yaratmaya karar vermiş." açıklamasında bulundu. Fotoğrafçı Steven Klein ise kendisinin ve şarkıcının fotoğrafları tam olarak yeniden yaratmakla ilgilenmediklerini ifade ederek, bir yıldız ile kamera arasındaki bağlantıyı, bu yaratıcı iş birliğinin gizemini ve büyüsünü yakalamaya çalıştıklarını söyledi. 1962'de Kaliforniya'daki evinde ölü bulunan Monroe'nun aşırı dozda yatıştırıcı ilaçlar aldığı belirlenmişti.