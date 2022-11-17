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Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum! - Magazin haberleri

Marilyn Manson: Ölüm tehditleri alıyorum!

'Taciz' iddialarıyla gündeme gelen Marilyn Manson, bu suçlamaları kendisine yönelten eski nişanlısı Evan Rachel Wood ve onun şimdiki partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore'a karalama davası açmış, ancak yargıç duruşmayı ertelemişti. Manson, yaşananların ardından kariyerinin dibe vurduğunu ve ölüm tehditleri aldığını açıkladı

Giriş: 17.11.2022 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oyuncu Evan Rachel Wood, gerçek adı eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun aralarındaki savaş sürüyor.

  • Bu iddiaların ardından ünlü müzisyenden karşı bir hamlede bulunmuştu. Manson, hem Wood hem de partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore hakkında karalama davası açmıştı ancak yargıç duruşmayı ertelemişti.

  • "KARİYERİM DİPTE"

    Tüm bunların ardından beş Grammy adaylığı bulunan 53 şarkıcı, kariyerinin dipte olduğunu ve geçen yıl cinsel tacizle suçlanmasından beri hala ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

  • TMZ'nin haberine göre; Marilyn Manson, internette kendisine gelen ölüm tehditleri yüzünden endişeli, perişan, depresif, endişeli, çılgın ve uykusuz hissettiğini ve birinin eşi Lindsay Usich'e zarar vermesinden endişe duyduğunu söyledi.

  • Gerçek adı Brian Warner olan Manson, plak şirketi ve yetenek ajansı tarafından bırakıldığını ve Hollywood'daki sosyal ve iş toplantılarından dışlandığını açıkladı. Manson, turneye çıkamayacağını, kitabını çıkaramayacağını, yaptığı resimlerin değerinin düşürüldüğünü ve sanat sergilerinin süresiz olarak ertelendiğini de iddialarına ekledi.

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