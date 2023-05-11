Marilyn Manson kaybetti

Evan Rachel Wood, 2021'de sosyal medyada açıklama yaparak eski nişanlısını, ikilinin 2007 ve 2010 arasındaki ilişkisi sırasında kendisini "korkunç bir şekilde" taciz ettiği gerekçesiyle suçlamıştı.
Şu anda 35 yaşında olan Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikte olduğunda 19 yaşındaydı. Wood, 2017'de yaptığı açıklamada geçmişte tecavüze ve defalarca istismara uğradığını söylemiş ancak tacizcinin kim olduğuna dair isim vermemişti.
Evan Rachel Wood'un Marilyn Manson ile ilgili açıklamalarının ardından plak şirketi ünlü şarkıcıyı kovmuştu. Manson ise, iddiaların "gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması"ndan ibaret olduğunu söylemişti.