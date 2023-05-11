Marilyn Manson kaybetti

"SİNDİRMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VARDI"

Evan Rachel Wood'un mektupta sahtecilik yaptığı iddiası davadan çıkarıldı. "İtiraf etmeliyim ki daha önce 34 sayfalık bir geçici kararla hiç karşılaşmamış olabilirim. Bu bile beni yordu" diyen yargıç Teresa A. Beaudet, kararından önce avukatlara şunları söyledi: Üzgünüm ama sindirmem gereken çok şey vardı.

Marilyn Manson'ın davası geri kalan konularda devam edebilecek olsa da en azından şimdilik iddiaların bir kısmı büyük ölçüde ortadan kalktı. Davadan çıkarılan iddialar arasında Manson ve avukatlarının Evan Rachel Wood'u FBI'ın soruşturma mektubunda sahtecilik yapmakla suçlaması da yer alıyor.