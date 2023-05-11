Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Marilyn Manson'ın Evan Rachel Wood'a yönelik iftira iddiaları yargıç tarafından reddedildi - Magazin haberleri

Marilyn Manson kaybetti

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Marilyn Manson'ın, eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a açtığı hakaret davası görüldü. Manson'ın Wood'a yönelik iftira iddiaları yargıç tarafından reddedildi

Giriş: 11.05.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Evan Rachel Wood, eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun aralarındaki savaş sürüyor.

  • Bu iddiaların ardından Marilyn Manson da karşı bir hamlede bulunmuş, Evan Rachel Wood ve partneri Ashley Gore olarak da bilinen sanatçı Illma Gore hakkında karalama davası açmıştı.

    Marilyn Manson'ın eski nişanlısı olan oyuncu Evan Rachel Wood'a Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde açtığı hakaret davası görüldü.

  • Gerçek adı Brian Warner olan şarkıcının, hakkındaki taciz iddiaları nedeniyle Evan Rachel Wood'a açtığı hakaret davasında, Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Teresa A. Beaudet geçici kararı açıkladı. Buna göre davacının 10 itirazını reddeden mahkeme, Wood'un özel iptal talebini kısmen kabul etti.

  • "SİNDİRMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VARDI"

    Evan Rachel Wood'un mektupta sahtecilik yaptığı iddiası davadan çıkarıldı. "İtiraf etmeliyim ki daha önce 34 sayfalık bir geçici kararla hiç karşılaşmamış olabilirim. Bu bile beni yordu" diyen yargıç Teresa A. Beaudet, kararından önce avukatlara şunları söyledi: Üzgünüm ama sindirmem gereken çok şey vardı.

    Marilyn Manson'ın davası geri kalan konularda devam edebilecek olsa da en azından şimdilik iddiaların bir kısmı büyük ölçüde ortadan kalktı. Davadan çıkarılan iddialar arasında Manson ve avukatlarının Evan Rachel Wood'u FBI'ın soruşturma mektubunda sahtecilik yapmakla suçlaması da yer alıyor.

  • "KARARDAN MEMNUNUZ"

    Evan Rachel Wood'un avukatı Michael Kump, duruşma sonrasında kararın kesinleşmesinin ardından Deadline'a yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararından çok memnunuz" dedi.

  • "HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

    Mahkemenin de doğru tespit ettiği üzere, davacı kendisine yönelik iddialarının asgari düzeyde bile haklı olduğunu gösterememiştir. Davada üst üste ikinci kez kaybeden Marilyn Manson'ın ekibi de hakimin kararını değerlendirdi: Karar hayal kırıklığı yarattı ama beklenmedik değil. Mahkemenin, eski davacı Ashley Smithline'ın, kadınlara Evan Rachel Wood ve Illma Gore tarafından Brian Warner hakkında yalan iddialarda bulunmaları için sistematik olarak nasıl baskı yapıldığını ayrıntılarıyla anlatan yeminli beyanını dikkate almayı reddetmesi bu sonucun habercisiydi.

  • Evan Rachel Wood, 2021'de sosyal medyada açıklama yaparak eski nişanlısını, ikilinin 2007 ve 2010 arasındaki ilişkisi sırasında kendisini "korkunç bir şekilde" taciz ettiği gerekçesiyle suçlamıştı.

    Şu anda 35 yaşında olan Evan Rachel Wood, Marilyn Manson ile birlikte olduğunda 19 yaşındaydı. Wood, 2017'de yaptığı açıklamada geçmişte tecavüze ve defalarca istismara uğradığını söylemiş ancak tacizcinin kim olduğuna dair isim vermemişti.

    Evan Rachel Wood'un Marilyn Manson ile ilgili açıklamalarının ardından plak şirketi ünlü şarkıcıyı kovmuştu. Manson ise, iddiaların "gerçeğin korkunç bir şekilde çarpıtılması"ndan ibaret olduğunu söylemişti.

  • "KARİYERİM DİPTE" DEMİŞTİ

    Tüm bunların ardından beş Grammy adaylığı bulunan 53 şarkıcı Marilyn Manson, kariyerinin dipte olduğunu ve geçen yıl cinsel tacizle suçlanmasından beri hala ölüm tehditleri aldığını iddia etmişti.

    TMZ'nin haberine göre; Marilyn Manson, internette kendisine gelen ölüm tehditleri yüzünden endişeli, perişan, depresif, endişeli, çılgın ve uykusuz hissettiğini ve birinin eşi Lindsay Usich'e zarar vermesinden endişe duyduğunu söylemişti.

  • Marilyn Manson, plak şirketi ve yetenek ajansı tarafından bırakıldığını ve Hollywood'daki sosyal ve iş toplantılarından dışlandığını açıkladı. Manson, turneye çıkamayacağını, kitabını çıkaramayacağını, yaptığı resimlerin değerinin düşürüldüğünü ve sanat sergilerinin süresiz olarak ertelendiğini de iddialarına eklenmişti.

  • SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

    Oyuncu Evan Rachel Wood, 2007-2010 yılları arasında aşk yaşadığı şarkıcı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini geçtiğimiz yıl şubat ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Wood, daha sonra da Manson'ın 2007'de çıkardığı 'Heart - Shaped Glasses' şarkısının klip çekimi sırasında rızası olmadan kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.

    Fotoğraflar: Splash News, AP, Reuters

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.