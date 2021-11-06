Brezilya'nın en çok dinlenen sanatçılarından biri olan Marilia Mendonça, yaşamını yitirdi. Brezilya'yı yasa boğan olayın detayları da belli oldu...
UÇAK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ
Brezilyalı 26 yaşındaki ünlü şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği küçük uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Minas Gerais İtfaiyesinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu şarkıcının öldüğünü doğruladı.
Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.
MARİLİA MENDONÇA KİMDİR?
Brezilya'da oldukça ünlü olan ve kırsal kesimlerde ortaya "sertanejo" tarzı şarkı söyleyen Mendonça, 22 Haziran 1995'te dünyaya geldi. Gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunan Mendonça, Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyordu.
Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.
SPOTIFY'DA EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICI OLMUŞTU
2020 yılında Spotify'da Brezilya'da en çok dinlenen sanatçı oldu. 2019'da Latin Grammy kazanan Mendonça, kadınların başarısız ilişkilerle ilgili deneyimlerine odaklanmasıyla ünlendi. Sertanejo olarak bilinen Brezilya country müziğinin en büyük isimlerinden biri olan Mendonça, kariyerine genç yaşta başladı ve 2016'da aldatma hakkında bir hit ile ulusal bir yıldız oldu. Ülkenin "Acıların Kraliçesi" olarak biliniyordu.
Geçen yıl, pandemi nedeniyle konserler iptal edildiğinden, bir dizi çevrimiçi konserde sahne aldı. Bunlardan biri, YouTube'da 3,3 milyon en yüksek izleyici ile dünyanın en çok izlenen canlı yayın rekorunu kırdı.
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