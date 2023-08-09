Maribor Teknik Direktörü Krznar: En iyi mücadelemizi vermek istiyoruz

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın sahasında Slovenya ekibi Maribor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesi Marbior Teknik Direktörü Damir Krznar ve futbolculardan Arnel Jakupovic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekleri için mutlu olduklarını dile getiren Damir Krznar, "Avrupa Kupası için eleme maçı oynayacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Burası çok iyi bir futbol ülkesi. Burada olduğumuz ve Fenerbahçe ile oynayacağımız için mutluyuz. Yarın çok büyük bir kalabalık olacaktır. Güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Bu da bizi motive edecektir. Limitlerimizi zorlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu başarılı takıma karşı en iyi mücadelemizi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE BU TURNUVADA ÇOK İYİ ŞEYLER YAPABİLECEK BİR TAKIM"

Maçın keyfini çıkaracaklarını söyleyen Krznar, "Öncelikle iltifatlar için teşekkür ederim. Aynı iltifatları ben de İsmail Hoca'ya yönlendirmek istiyorum. Fenerbahçe çok iyi bir takım ve çok iyi bir kadrosu var. Ofansif olarak çok renkli olduklarını söylemem gerekiyor. Ne yaptıklarını tahmin etmek çok zor. Çok iyi bekleri var. Orta sahada çok iyi oyuncuları var. Ama şunu söyleyebilirim ki bu maçın keyfini çıkaracağız. Çok iyi bir maç olacak ve biz de kendi açımızdan ne kadar ileri gidebileceğimizi bu takımlara karşı ne kadar iyi olabildiğimizi göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe bu turnuvada çok iyi şeyler yapabilecek bir takım. Bahsettiğiniz gibi önceki turlarda bazı zorluklar çektik ama bu sizi daha iyi bir takım yapar. Yarın da yine aynı şekilde zor anlarımız olacaktır ama dediğim gibi limitin üstünde olmalıyız. Tüm kalbimizle ve tüm performansımızla her şeyimizi vermeliyiz" diye konuştu.

ARNEL JAKUPOVIC: KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK MAÇ OLACAK Kariyerindeki en büyük maça çıkacağını ifade eden Arnel Jakupovic, "Atmosfer oldukça iyi. Bu maç için çok çalıştık. Kişisel olarak kariyerimdeki en büyük maç olacak. Üçüncü tura hazırız ve bu maçı oynayacağım için mutluyum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. "HER ZAMANKİ GİBİ İYİ HAZIRLANDIM" Bu maç için iyi hazırlandığını belirten Jakupovic, "Her zamanki gibi iyi hazırlandım. Bu maç için iyi hazırlandığımı söyleyebilirim. Evet Fenerbahçe yarın favori takım ama her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışacağım. En iyi performansımı vermeye çalışacağımı söyleyebilirim" dedi.