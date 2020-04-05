Ünlü şarkıcı Marianne Faithfull, geçtiğimiz hafta pazartesi günü soğuk algınlığı şikayetleriyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi koyuldu.

Testi pozitif çıkan 74 yaşındaki şarkıcı, zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine gözetim altına alındı.

Faithfull'un menajeri Francois Ravard, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada Marianne Faithfull'un tedaviye olumlu yanıt verdiği söylendi.

Sanatçının eski eşi John Dunbar, Faithfull için "Güçlükle konuşabiliyor" dedi.

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