Mariah Carey bu şarkı sayesinde "müzik listelerinde en üst sıralara çıkan solo şarkıcı", "Spotify'de 24 saat içinde en çok dinlenen Noel şarkısı", " İngiltere'de en çok dinlenen 10 şarkı listelerinde en fazla kalan şarkı" rekorlarını ele geçirdi.