Mariah Carey 2 Kasım 2010'da Merry Christmas II You isimli albümünü yayınladı. 6 yeni şarkı ve efsanevi Noel up-tempo şarkısı "All I Want for Christmas Is You'nun remix versiyonu "Extra Festive" albümde yerini aldı. Albumun ilk single çıkış parçası "OH SANTA" birçok iyi eleştiri aldı ve şarkının video klibi çekildi. Dönem içinde ABC'de yayınlanan bir noel özel programındaki performansları uzun süre konuşuldu. Albümde ayrıca annesi ile ilk ve tek düet şarkısı "Oh come all ye faithful / Hallejulah chorus" da yer aldı.