"SABIRSIZLANIYORUM"

Alexander Gilkes de sevgilisi ise çekilen karesini, "Evet' diyerek beni çok çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar seni sevmek için sabırsızlanıyorum" notuyla yayınladı.

Çiftin, paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağdı.