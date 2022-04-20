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Maria Sharapova anne oluyor: Değerli başlangıçlar...

Maria Sharapova anne oluyor: Değerli başlangıçlar

Aralık 2020'de iş insanı Alexander Gilkes'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Rus tenisçi Maria Sharapova, anne olmaya hazırlandığını açıkladı

20.04.2022 - 13:43 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 5 kez Grand Slam şampiyonluğu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 2020'nin son günlerinde uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlanmıştı. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.

  • "DEĞERLİ BAŞLANGIÇLAR"

    35 yaşındaki tenisçi, hamile olduğunu duyurdu. Büyüyen karnıyla objektif karşısına geçen Maria Sharapova, deniz kenarında verdiği pozu, "Değerli başlangıçlar. İki kişilik doğum günü pastasını yemek her zaman uzmanlık alanım olmuştur." notuyla yayınladı.

    Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören ünlü sporcuya, tebrik mesajları yağdı.

  • Alexander Gilkes ile evlilik hazırlığı yapan Maria Sharapova'nın bebeğinin cinsiyeti henüz bilinmiyor.

  • 400 BİN DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ

    Öte yandan Sharapova, beş karatlı nişan yüzüğüyle çok konuşulmuştu. Rus sporcu, Gilkes'in evlilik teklifine "Evet!" yanıtını verdikten sonra iri taşlı elmas yüzüğünü takipçileriyle paylaşmıştı.

    Ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan beş karatlı yüzüğün 400 bin dolar değerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından ısmarlanmış ve özel olarak tasarlanmıştı.

  • 2020'DE TENİSE VEDA ETMİŞTİ

    5'i Grand Slam olmak üzere toplamda 36 şampiyonluğu olan Sharapova, geçtiğimiz Şubat 2020'de tenisi bıraktığını söylemişti. 

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