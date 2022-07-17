400 BİN DOLARLIK NİŞAN YÜZÜĞÜ

Öte yandan Sharapova, beş karatlı nişan yüzüğüyle çok konuşulmuştu. Rus sporcu, Gilkes'in evlilik teklifine "Evet!" yanıtını verdikten sonra iri taşlı elmas yüzüğünü takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan beş karatlı yüzüğün 400 bin dolar değerinde olduğu ortaya çıkmıştı. Bir altın levha üzerine oturtulan yüzük, Gilkes tarafından ısmarlanmış ve özel olarak tasarlanmıştı.