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Maria Sharapova anne oldu: Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel hediye! - Magazin haberleri

Maria Sharapova anne oldu: Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel hediye!

Aralık 2020'de iş insanı Alexander Gilkes'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Rus tenisçi Maria Sharapova'nın ilk çocuğu Theodore, dünyaya geldi. Nişanlısı ve bebeği ile ilk karesini paylaşan Sharapova, duygularını "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel hediye!" sözleriyle ifade etti

17.07.2022 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 5 kez Grand Slam şampiyonluğu olan Rus tenisçi Maria Sharapova, 2020'nin son günlerinde uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Alexander Gilkes ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. İlk çocuklarını bekleyen çiftten müjdeli haber geldi.

  • Mutlu birliktelikleri süren Maria Sharapova ve Alexander Gilkes'in 'Theodore' adını verdikleri bebekleri, dünyaya geldi. 

  • "KÜÇÜK AİLEMİZİN İSTEYEBİLECEİ EN GÜZEL HEDİYE!"

    35 yaşındaki Rus tenisçi, nişanlısı ve bebeğiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İlk kez anne olma sevincini yaşayan Maria Sharapova, duygularını "Küçük ailemizin isteyebileceği en güzel, zorlu ve ödüllendirici hediye!" sözleriyle dile getirdi.

  • NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNÜ BEBEĞİYLE KUTLADI

    Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Sharapova, ardından Gilkes'in doğum gününü kutladı. Ünlü isim, nişanlısının bebeğiyle çekilen fotoğrafını "İyi ki doğdun baba." notuyla yayınladı.

  • HAMİLE OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

    Maria Sharapova, hamile olduğunu geçtiğimiz nisan ayında karnı burnunda pozunu Instagram hesabından paylaşarak duyurmuştu. Sharapova, deniz kenarında çekilen fotoğrafını, "Değerli başlangıçlar. İki kişilik doğum günü pastasını yemek her zaman uzmanlık alanım olmuştur." notuyla yayınlamıştı.

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