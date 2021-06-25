ROL ARKADAŞI İLE AŞK YAŞADI

"La Casa de Papel" ve "Elite" adlı dizilerde birlikte rol alan Jaime Lorente ile Maria Pedraza, 2018 yılında beri aşk yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda ikilinin, ilişkilerini sonlandırdığı haberleri İspanyol basınına bomba gibi düşmüştü.

İlişkilerini noktalayan ve artık birlikte de görüntülenmeyen çift, konuyla ilgili bir açıklamada bulunmamıştı.

Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkaran Jaime Lorente ve Maria Pedraza'nın bu hareketi ayrılık haberlerini güçlendirmişti.