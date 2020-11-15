MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

HİLMİ CEM İNTEPE - MUSTAFA

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.