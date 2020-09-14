Maria ile Mustafa dizisinde 13 eylül akşamı 2. bölüm heyecanı yaşandı. Ekranların yeni dizisi olan Maria ile Mustafa aşk hikayesi ile izleyicileri ekran başında tutuyor.

MARIA İLE MUSTAFA 13 EYLÜL SON BÖLÜM

Mustafa’nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döndü. Diğer yandan babası tarafından İstanbul’a gönderilen Nadire de Nihat’la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için gizlice Kapadokya’ya gitti. Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria’ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria’nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya’yı terk etmeye karar verdi. Ancak bu düşündüğü o kadar kolay olmadı…