Pazar günleri ATV'de izleyici ile buluşan Maria ile Mustafa, 10. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler şimdiden yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARIA İLE MUSTAFA 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in Candemir kanından olmadığı öğrenilince kapının önüne konan Gonca’yı hiç ummadığı kötü bir sürpriz beklemektedir.

Maria’nın Gonca’nın sırrını bilmesine rağmen susması Mustafa’yı yaralar.

Galip’in yıllardır herkesten sakladığı sır, Maria ile Mustafa arasında büyük depremlere yol açacaktır. Bu sırrı ilk öğrenen kim olacaktır?

Kudret’in aldığı karar, Nisan’ı Rüzgar’dan vazgeçirmeyecektir.

Nadire, Nihat’ın en büyük sırrını hiç ummadığı bir şekilde öğrenir. Nadire’nin bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

Şahin’den şüphelenmeye başlayan İclal, kocasını yakın markaja alır. İclal, Şahin’in kendisini aldattığını öğrenecek midir?

MARIA İLE MUSTAFA 11. BÖLÜM FRAGMANI

Maria ile Mustafa 11. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...