Maria Callas'ın hikayesi Pera Film'de

Pera Müzesi Film ve Video Programları, büyük soprano Maria Callas’a ithaf edilen Maria by Callas: In Her Own Words filmini sinameseverlerle buluşturuyor. 23 Mart’ta Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilecek gösterimde yönetmen Tom Volf izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile Maria Callas anısına film gösterimi düzenliyor. Callas’ın kendi yaşamını kendi sözleriyle anlattığı Maria by Callas: In Her Own Words adlı filmin ilk gösterimi 16 Mart’ta yapıldı. Pera Müzesi Oditoryumu’nda 23 Mart’taki ikinci gösterime yönetmen Tom Volf da katılacak. Etkinliğin başında filme dair kısa bir sunuş gerçekleştirecek yönetmen, gösterimin ardından izleyicilerin sorularına yanıt verecek.
Program kapsamında ayrıca Callas’ın eserlerinin ve mirasının işleneceği bir panel düzenlenecek. Filmin yönetmeni Tom Volf, Borusan Sanat Müdürü Ahmet Erenli ve Atina Konser Salonu 'Müzik Dostları' topluluğu direktörü, müzikolog Alexandros Charkiolakis’in konuşmacı olarak katılacağı panel 24 Mart Perşembe günü saat 20.15’ten itibaren Sismanoglio Megaro Facebook sayfasından canlı olarak izlenebilecek.
Kendi sözleriyle Maria Callas’ın trajik yaşamı
Maria Callas’ın ölümünün kırkıncı yılında gösterime giren filmde Tom Volf, ünlü sopranonun yaşamını yine kendi sözleriyle anlatıyor. Trajik bir yaşam sürdüğünü “İçimde iki kişi var: Maria ve La Callas” diyerek açıkça ortaya koyan diva; benzersiz başarıları, özel hayatı, skandalları ve aşklarıyla ilk kez böylesine ayrıntılı bir şekilde filme aktarılıyor.
Callas’ın yazılı sözlerini ünlü oyuncu Fanny Ardant’ın seslendirdiği film, dünyanın dört bir yanındaki arşivler ve özel koleksiyonlardan toplanmış, daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış filmleri, fotoğrafları ve özel mektupları bir araya getiriyor. Sopranonun hayatına dahil olmuş ünlü isimlerden Aristotle Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly ve Liz Taylor da filmde yer alıyor.
Program
23 Mart Çarşamba
19.00 Maria by Callas: In Her Own Words
24 Mart Perşembe
20.15 Panel
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