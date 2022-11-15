FOTOĞRAFÇILAR SÜREKLİ PEŞİNDEYDİ

Robbie, filmi bırakmak istemesinin sebebinin, paparazzilerle mücadele etmek zorunda kalması olduğunu anlattı. Fotoğrafçıların sürekli peşinde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Annem bir araba kazasında ölürse sizin markette fotoğrafımı çekmek istemeniz nedeniyle olacak ya da yeğenimin bisikletine çarpacaksınız. Ne için? Bir fotoğraf için mi? Tehlikeli ama yine de garip bir şekilde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.