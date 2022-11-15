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Margot Robbie yıllar sonra itiraf etti - Magazin haberleri

Margot Robbie yıllar sonra itiraf etti

Margot Robbie, kendisini şöhrete ulaştıran 2013 yapımı ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) filmini çektiği dönemde oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı

Giriş: 15.11.2022 - 12:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Margot Robbie, 'Vanity Fair'e verdiği röportajda bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı. Hakkında bilinmeyenleri açıklayan ünlü oyuncu, şöhreti yakalamasını sağlayan ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini ifade etti.

  • "ARTIK BUNU YAPMAK İSTEMİYORUM' DEDİM"

    ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) ile Hollywood’a açılan Robbie, “İlk sahnelerden sonra bir şeyler oldu, çok korkunçtu. Anneme ‘Sanırım bunu yapmak istemiyorum’ dediğimi hatırlıyorum. Bana baktı ve ‘Tatlım, bence vazgeçmek için artık çok geç’ dedi. İşte o zaman tek yolun devam etmek olduğunu anladım” şeklinde konuştu.

  • FOTOĞRAFÇILAR SÜREKLİ PEŞİNDEYDİ

    Robbie, filmi bırakmak istemesinin sebebinin, paparazzilerle mücadele etmek zorunda kalması olduğunu anlattı. Fotoğrafçıların sürekli peşinde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Annem bir araba kazasında ölürse sizin markette fotoğrafımı çekmek istemeniz nedeniyle olacak ya da yeğenimin bisikletine çarpacaksınız. Ne için? Bir fotoğraf için mi? Tehlikeli ama yine de garip bir şekilde hiçbir şey değişmiyormuş gibi hissettiriyor” ifadelerini kullandı.

  • HASTANELİK OLMUŞTU

    Robbie, geçtiğimiz aylarda bir paparazziyle tehlikeli bir olaya karışmıştı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te model Cara Delevingne ile tatil yapan Margot Robbie’nin fotoğraflarını çekmeye çalışan bir paparazzi hastanelik olmuştu.

    Robbie ve Delevingne, lüks bir restoranda yemek yedikten sonra kendilerini almaya gelen otomobile binmeye çalışırken bir paparazzi "agresif şekilde" fotoğraflarını çekmeye başlamıştı. Oyuncu, telaşla paparazziden kaçarken şoför, Margot Robbie tam binmeden arabayı hareket ettirmişti.

  • Bunun üstüne Robbie, daha ciddi bir zarar görmemek için arabadan atlamış ve paparazz, ünlü oyuncu yerdeyken fotoğraflarını çekmeye devam etmişti.

    Bu duruma çok sert tepki veren Margot Robbie ve Cara Delevingne'in arkadaşları Josey McNamara ve Jac Hopkins, fotoğrafları çeken gazeteciye şiddet uygulamaya başlamıştı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, adının Pedro Alberto Orquera olduğu öğrenilen gazeteci ise sedyeyle hastaneye kaldırılmıştı.

    Fotoğraflar: AP, AA

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