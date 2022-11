Margot Robbie, 'Vanity Fair'e verdiği röportajda bir dönem oyunculuğu bırakma noktasına geldiğini anlattı. Hakkında bilinmeyenleri açıklayan ünlü oyuncu, şöhreti yakalamasını sağlayan ‘Para Avcısı’ (The Wolf of Wall Street) adlı filmden sonra her şeyi bırakmak istediğini ifade etti.