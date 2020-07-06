Bir şeyi aklımdan alıp, listeye ekliyorum ve eğer o gün o işi halledemezsem stres yapmıyorum; ertesi gün bıraktığım yerden devam ediyorum. Bence zihninizi rahatlatan şeyleri düşünmek ve bunu gününüze uygulamak için kendinize zaman ayırmak çok önemli.