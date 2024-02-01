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        Haberler Dünyadan Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması - Magazin haberleri

        Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması

        Oscar'a aday gösterilmeyen 'Barbie' filminin yıldızı Margot Robbie, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:52
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        • 1

          Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin adayları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı.

          2023'ün en çok izlenen filmlerinden biri olan 'Barbie'nin yıldızı Margot Robbie ile filmin yönetmeni Greta Gerwig'in 2024 Oscar Ödülleri'nde aday gösterilmemesi eleştirilere yol açmıştı.

        • 2

          Filmdeki rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülüne aday gösterilen Ryan Gosling, "Barbie olmadan Ken olmaz" diyerek bu duruma tepki göstermişti.

        • 3

          Margot Robbie, 2024 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilmemesiyle ilgili ilk kez konuştu. Margot Robbie, 'Barbie' filminin gösterildiği etkinlikte bu konuda sessizliğini bozdu.

        • 4

          "El üstünde tutulduğunuzu bildiğiniz zaman üzgün olmak imkansız" diyen Margot Robbie; "Elbette Greta yönetmen olarak aday olmalıydı. Çünkü yaptığı şey kariyerde ve hayatta nadiren yapılabilecek bir şey. Ama tüm filmler için inanılmaz bir yıldı" ifadelerini kullandı.

        • 5

          Margot Robbie, 'Barbie'nin 8 dalda Oscar'a aday olmasının da büyük başarı olduğunu belirterek; "İnsanların filme verdiği değer en büyük ödül. Ben hiçbir zaman böyle bir şeyin parçası olmamıştım. 'Barbie' çok farklı hissettirdi. Hâlâ da çok farklı hissettiriyor. Böyle bir işin içinde olmak muhteşem" diye konuştu.

        • 6

          Margot Robbie daha sonra şunu ekledi: Kültürü değiştirecek, kültürü etkileyecek, sadece bir çeşit etki yaratacak bir şey yapmak için yola çıktık. Ve bu zaten yapıldı ve hayal ettiğimizden çok daha fazlası gerçekleşti. Bu gerçekten de en büyük ödül.

        • 7

          'Barbie' hayranları ve pek çok Hollywood yıldızı, Oscar adaylarının açıklanmasından bu yana sosyal medyada Robbie ve Gerwig'in aday gösterilmemesiyle ilgili hayal kırıklıklarını paylaştı.

          Açıklama yapan Ryan Gosling, adaylığı için 'onur duyduğunu' ancak Greta Gerwig ve Margot Robbie'nin aday gösterilmemesinden dolayı 'hayal kırıklığına uğradığını' belirtmişti.

          8 DALDA ADAY

          'En İyi Film dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilen 'Barbie'nin yıldızları Ryan Gosling ve America Ferrera da yardımcı oyuncu kategorilerinde adaylık kazandı.

          Barbie' ayrıca 'En İyi Uyarlama Senaryo', 'En İyi Orijinal Şarkı', 'En İyi Kostüm Tasarımı', 'En İyi Prodüksiyon Tasarımı' dallarında Oscar'a aday gösterildi.

          'Barbie', 1 milyar 445 milyon dolarlık hasılatıyla en çok gişe yapan filmlerden biri oldu.

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