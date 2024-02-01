Margot Robbie'den 'Oscar' açıklaması

'Barbie' hayranları ve pek çok Hollywood yıldızı, Oscar adaylarının açıklanmasından bu yana sosyal medyada Robbie ve Gerwig'in aday gösterilmemesiyle ilgili hayal kırıklıklarını paylaştı.



Açıklama yapan Ryan Gosling, adaylığı için 'onur duyduğunu' ancak Greta Gerwig ve Margot Robbie'nin aday gösterilmemesinden dolayı 'hayal kırıklığına uğradığını' belirtmişti.

8 DALDA ADAY



'En İyi Film dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilen 'Barbie'nin yıldızları Ryan Gosling ve America Ferrera da yardımcı oyuncu kategorilerinde adaylık kazandı.



Barbie' ayrıca 'En İyi Uyarlama Senaryo', 'En İyi Orijinal Şarkı', 'En İyi Kostüm Tasarımı', 'En İyi Prodüksiyon Tasarımı' dallarında Oscar'a aday gösterildi.

'Barbie', 1 milyar 445 milyon dolarlık hasılatıyla en çok gişe yapan filmlerden biri oldu.