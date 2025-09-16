Margot Robbie'den kırmızı halıda cesur elbise

Margot Robbie, yeni filmi 'A Big Bold Beautiful Journey'nin New York galasında giymeyi tercih ettiği kıyafetin cesur stiliyle dikkat çekti.

Bir yıl önce anne olan 35 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, dekolteli ve boydan boya yırtmaçlı elbiseyle fit görünümünü sergiledi.

Gala için Thierry Mugler tasarımı olan elbiseyi tercih eden Margot Robbie, kırmızı halıda rol arkadaşı Colin Farrell ile birlikte poz verdi.

Margot Robbie ile Colin Farrell'in başrolleri paylaştığı film, ortak bir arkadaşlarının düğününde tanışan ve kısa süre sonra kendilerini birlikte geçmişte yaşadıkları önemli anları yeniden yaşamak için olağanüstü bir maceranın içinde bulan 'Sarah' ile 'David'in hikâyesini konu alıyor.

Filmde ayrıca Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen ve Jodie Turner-Smith de rol alıyor.