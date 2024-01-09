Margot Robbie'den 'Barbie' zarafeti: Altın Küre Ödülleri'nde 'Süperstar Barbie' oldu
Yeni filmi Barbie ile gündemden düşmeyen Margot Robbie, Altın Küre Ödülleri'nde "Süperstar Barbie" kıyafetiyle gecenin en çok konuşulanlarından birisi oldu
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GECENİN YILDIZI OLDU
Müzikal ve Komedi Filmi dalında En İyi Kadın Oyuncu olarak Altın Küre'ye aday gösterilen Margot Robbie, törene Armani Prive tasarımlı elbisesiyle katıldı. 1970 yapımı 'Süperstar Barbie'leri temsil eden Robbie, kombinini Lorraine Schwartz tasarımı 3 milyon dolarlık pembe elmaslardan oluşan yüzük ve küpelerle tamamladı.
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Ünlü yıldız elbisenin altına Manolo Blahnik pembe saten topuklu ayakkabı tercih etti. Mattel'in "Gece boyunca dans etmeye hazır" olarak tanımladığı orijinal Süperstar Barbie kostümü, oyuncak üreticisinin web sitesinde "Dönemin en gösterişli görünümlerinden" birisi olarak tanımlanıyor.
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Yakın zamanda yeniden piyasaya sürülen vintage oyuncak bebek, tıpkı Robbie gibi, "disko ışıkları altında parıldayan" elmas takılar ve canlı görünümünü tanımlayan topuklu ayakkabılar giyiyor.
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Margot Robbie kırmızı halıda şaka yaparak "Yeni uyandım ve bunun uygun olabileceğini düşündüm. Bu gece gerçekten 'Süperstar Barbie' gibi hissediyorum" dedi.
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