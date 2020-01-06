Oyuncu, birkaç gün önce binlerce hayvanın yanarak ölmesine neden olan yangınların ülkesine zarar verdiğini söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Ülkemizin, ne kadar güzel olduğunu görmenizi istedim. Çünkü gerçekten çok ama çok güzel. Ve bu olanlar çok acı veriyor.