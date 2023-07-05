Barbie'nin ilham verici bir figür olması fikri filmin özünü oluşturuyor. Robbie bu düşünceyi sağlamak ve herkesin örnek alabileceği bir kahramanı canlandıran bir kadroda yer almak istiyordu. Böylece Barbie serisi aslında, birçok çeşitli Barbie ve Ken'den oluşacak.

Greta Gerwig'in Barbie'sinde onlarca Barbie ve Ken var. Yıldız oyuncularla dolu kadroda Kate McKinnon, Hari Nef, Dua Lipa, Issa Rae, Alexandra Shipp, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Nicola Coughlan, Rita Arya ve Emma Mackey gibi birçok Barbie var.