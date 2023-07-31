BAKICISI EVDEN ÇIĞLIK ATIP KAÇMIŞ

Anısına devam eden Robbie "Bakıcım bana banyo yapmamı söyledi ama ben yapmak istemiyordum. Çok huysuzdu ve ben de kendi kendime sana göstereceğim diye düşündüm." Robbie daha sonra ölü numarası yapmak için plan kurduğunu ve yeni bakıcısını inandırmak için çok çaba sarf ettiğini söyledi.

"Büyük bir mutfak bıçağı ve ketçap alıp fayansların üzerine çırılçıplak uzandım. Üzerimi ketçapla kapladım ve mutfak bıçağını yere koydum. Beni bulması 45 dakika kadar sürdü ama buna değdi" dedi.