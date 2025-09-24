Habertürk
        Margot Robbie, 3 günde çöktü - Magazin haberleri

        Margot Robbie, 3 günde çöktü

        Margot Robbie, yeni filmi 'A Big Bold Beautiful Journey' ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Filmin açılış gişesi, şaşkınlığa neden oldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 14:16 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:22
        3 günde çöktü
        Son yılların en güzel ve en başarılı oyuncusu olarak gösterilen Margot Robbie, yeni filmi 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk' ile kariyer basamaklarını tırmanmaya hızla devam etmek istese de filmin açılış gişesi, tam hayal kırıklığı yarattı.

        Margot Robbie'nin, eşi Tom Ackerley ile bebeklerine kavuştuktan sonra çektiği ilk film olan 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk', gişede büyük bir çöküş yaşadı.

        Margot Robbie'nin, başrolünü Colin Farrell ile paylaştığı film, eleştirmenlerden de karışık yorumlar almıştı. Bazıları; filmi beğenirken bazıları da çok iyi bulmadıklarını beyan etmişti.

        TÜRKİYE'DE DE AZ İZLENDİ

        Türkiye'de 6.713 kişi ve 1.932.284 liralık (46.618 dolar) hasılatla açılan 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk'un maliyetini çıkarması zor görünüyor.

        45 milyon dolar bütçeyle çekilen 'Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk', küresel ölçekte 3.330 salonda gösterime girerken hasılatı sadece 8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu da 3 gün boyunca 5 seansın toplamı olarak ortalama 150 izleyiciye denk geliyor.

        BİR ÖNCEKİ FİLMİ 300 MİLYON DOLARLA AÇILMIŞTI

        Margot Robbie'nin bir önceki filmi 'Barbie' ise yaklaşık 300 milyon dolarla açılış yaparken toplam hasılatı 1 milyar 447 milyon dolar olmuştu.

        #Margot Robbie
        #Büyük Güzel ve Cesur Bir Yolculuk
        #Colin Farrell

