İspanya Savunma Bakanı'ndan açıklama

Robles, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamada, "Afganistan'daki durum her geçen gün daha kötü çünkü Taliban her gün daha saldırgan olmaya başladı. Kurşunlar sıkılıyor ve çok belirgin bir şiddet durumu var." dedi.
Ülkelerini terk etmek isteyen Afganların Kabil'den tahliyelerinin çok zor olduğunu, 31 Ağustos olarak belirlenen Afganistan'daki tahliyelerin son tarihinin uzatılabileceğini kaydeden Robles, şöyle devam etti:
"Havaalanına yakın olmayanlar başta olmak üzere tahliye edilemeyecek çok kişi var. Havaalanındaki durum çok karışık ve sinir bozucu. Bu nedenle İspanya ile iş birliği yapanların kırmızı ve sarı bir eşarp ya da başörtüsü takmaları ve kalabalığın arasından teşhis edebilmeleri için askerlere (İspanya) diye bağırmaları isteniyor. Bunlara yardım için İspanya sonuna kadar orada olacaktır."
Robles, Afgan kamuoyunda önemli rolleri bulunan, aktivist veya gazeteci kadınlar ile çocukların da tahliyelerde öncelikli olacağını vurguladı.
İspanyol Savunma Bakanı, AB ve ABD ile iş birliğinde Afgan sığınmacıların geçici toplanma merkezi olarak kurulan Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri üssünde bugün gelecek iki uçakla toplam sığınmacı sayısının 420'ye çıkacağını açıkladı.
Diğer yandan Robles, Afganistan'daki İspanyol askerlerinin bu ülkeden ayrılmaları ile ilgili tarihin ABD'nin Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü bırakacağı zamana göre belli olacağını bildirdi.
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