DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Adana Merkez Otogarı'nda Diyarbakır´dan gelen bir yolcu otobüsünden inen A.A. ve Ş.S.´yi takibe aldı. Otobüsten indikten sonra bagajdan aldıkları 2 margarin tenekesiyle yaya olarak otogardan ayrılan şüpheliler, bir süre sonra polis tarafından durduruldu. Narkotik köpeği `Oscar´, olması gerekenden daha hafif olan margarin tenekelerine tepki verdi. Açılan tenekelerde 12 pakette 9 kilo 900 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadesinde, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını, margarin taşıdıklarını bildiklerini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ile Ş.S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.