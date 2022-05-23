Süper Lig şampiyonu Trabzonspor´un yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal mesajla, 15 yıl boyunca formasını terlettiği Slovakya milli takım kariyerine son verdiğini açıkladı.

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