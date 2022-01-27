DHA

Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nin yanında bulunan boş bir alanda fosillerin olduğunu tespit eden Mahmut Çelik, bölgede geniş çaplı arama yaptı.

DHA'nın haberine göre Çelik, uzun uğraşlar sonucu bir fosil buldu. Temizledikten sonra fosilin deniz mercanı fosili olduğunu fark etti. Deniz mercanı fosilinin 15 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.

Kapıcı gencin bulduğu taş ve fosilleri evinin bir odasında sergilediği aktarıldı.

"BOŞ ZAMANLARIMDA FOSİLLER TOPLUYORUM"

Kapıcılık işinin yanı sıra boş vakitlerinde hobi amaçlı Mardin'e özgü taş ve fosiller topladığını ifade eden Çelik, "Mardin'e özgü taşlar buluyorum. Jeolojik keşifler yapmaya çalışıyorum. Dağa çıkarken mercan taşı bulduk. Mardin merkezde, üniversiteye yakın bir yerde, fosil yataklarının olduğu yeri tespit ettik. Bu tespitten sonra toprak altında fosile benzer taş bulduk. Yıkadıktan sonra bir mercan taşı olduğunu kesinleştirdik" dedi.