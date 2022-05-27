Mardin’de bir ilk! Hastaya yapay damar takıldı

İHA

Gaziantep'te yaşayan 66 yaşındaki Hayrettin Şimşek, yüksek tansiyona bağlı aort damarında oluşmuş dev baloncuk şikayetiyle Mardin'e geldi. İyileşmesi için TEVAR yöntemiyle ameliyat olması gereken Şimşek’in ameliyatı sadece sayılı illerde yapılıyordu. Prof. Dr. Hayati Deniz'le görüşen Şimşek, ameliyat olabilmesi için Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde yeterli donanım ve Tıp Fakültesinde güçlü bir ekibin olduğunu öğrendi. Şimşek, Gaziantep’ten Mardin’e ameliyat olmak için geldi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayati Deniz, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülküf Karahan, Anestezi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Akelma’dan oluşan ekiple hasta Şimşek’e TEVAR operasyonu gerçekleştirilerek kapalı yöntemle yapay damar takıldı.

"BU İŞLEM SAYILI İLLERDE YAPILIYOR"

İnsanlarda aort damarının yüksek tansiyon nedeniyle balonlaşmaya başlayabildiğini aktaran Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Deniz, “Bu hastamızın yaklaşık 5-6 yıl önce damarında yine baloncuk vardı ve damarı yırtıldı. Biz bu hastamızı acilen ameliyata aldık ve çok ölümcül olan hastamızı yaşama tutundurduk. Sonrasında o damarların incelmesine bağlı damarları biz takip ediyoruz. Bu defa göğsün diğer arka tarafındaki damarda genişleme oldu. Biz buna balonlaşma diyoruz ve her an patlayabilecek şekilde insanlara anlatıyoruz. Ölüm riski çok yüksek olan ameliyatlar ya da bu uyguladığımız kapalı yöntem işlemler yapılıyor. Bunlar sadece Türkiye'nin sayılı illerinde başarıyla yapılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Akdeniz'de Antalya'da bunlar başarılı bir şekilde yapılıyor. Bazı illerde yapılıyor ama rutin yapılamıyor. Oralara İstanbul'dan bir ekip gidiyor, yardımcı olup tekrardan geri dönüyor. Bu ameliyatları Türkiye'nin birçok yerinde bizde de yaptık diyebilirler. Ama genelde İstanbul'dan bir ekip gelir ameliyatı yapar ve geri döner. Biz burada tamamen kendi imkanlarımızla, Artuklu Üniversitesi’nin kardiyoloji hocasıyla aynı şekilde anestezi doçentiyle kalp damar cerrahi ile Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin altyapısıyla dışarıdan herhangi bir destek gelmeden yapılmış bir işlemdir. Kapalı ameliyattır. Kapalı ameliyatın açık kalp ameliyatına üstünlükleri var. Bu teknoloji gerektirir. Bu teknolojide hastanemizde var” diye konuştu.

Doç. Dr. Hakan Akelma, bu hastaya özel bir muamele yapılarak hastayı sedasyon ve tansiyonlarını kontrol altında tutarak, korkularını gidererek ameliyatın başarılı olması için başında durduklarını belirtti.

Akelma, bu ameliyatların kapalı sistem olmasına rağmen riskli olduklarını ve mutlaka donanımlı bir ekibin ve bir anestezi ekibinin hastanın durulması gerektiğini ifade ederek başaralı işlemlerle dışarıdan gelecek vakaların artacağını söyledi.

"AÇIK AMELİYAT RİSKİ DAHA YÜKSEK"

Hastanın ameliyatını kapalı anjiyografik yöntemle yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Zülküf Karahan, “Normalde açık ameliyatla bu hastaların ölüm riski yüzde 5 ile 10’un üzerinde. Biz, kapalı yöntemle bunu yüzde 5'in, hatta yüzde 1'in altına düşürebiliyoruz. Açık ameliyat riski hastalar için daha yüksek. Çünkü uzun süre hastanede kalabiliyorlar. Enfeksiyon riski var, göğsü tekrardan açılıyor. Bu hastamız daha önceden de ameliyat olmuştu. Onun için riski biraz daha fazlaydı. Biz ekip olarak hem kalp damar cerrahi hem anestezi hem de bizim anjiyografi laboratuvarındaki personellerimizle hastamızı kapalı bir yöntemle damarına başarılı bir şekilde yapay bir damar taktık” şeklinde konuştu.