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        Haberler Gündem Mardin’de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Güncel haberler

        Mardin’de akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

        Mardin'in Midyat ilçesinde akraba aileler arasında çıkan yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 18:24 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:24
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        Akraba ailelerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı
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        Midyat ilçe merkezinde öğle saatlerinde akraba aileler arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Büyüyen tartışma, yumruklu, tekmeli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.A. (41), bıçakla karnından ağır yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. F.A. çevredekiler tarafından hastaneye götürülürken, polis bazı şüphelileri gözaltına aldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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