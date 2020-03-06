Mardin ve Siirt'teki öğrencilerden Mehmetçiğe destek

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suriye sınırında bulunan Kızıltepe ilçesinde İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, haftanın belirli günlerinde İdlib'de görev alan güvenlik güçleri için Kur'an-ı Kerim okuyor, şehitler için dua ediyor.
Okulda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mevlan Taşkın, İdlib'de görev yapan ve görevini sürdürürken şehit düşen Mehmetçik için öğrencilerin talebi üzerine program yaptıklarını söyledi.
"Şehitlerimize olan minnettarlığı dile gitmek için Kur'an-ı Kerim okuduk, hatim indirdik." diyen Taşkın, şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini belirtti.
Taşkın, "Çocuklarımızın duyarlılığı bizi mutlu etti." dedi.
Öğrencilerden Muhammed Fatih Üründü, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilediğini belirterek, İdlib'de şehit düşen askerler için Kur'an okuduklarını anlattı.
Üründü, "Allah şehitlerin mekanlarını cennet eylesin. İdlib'de görev yapan askerimiz de inşallah sağ salim evlerine dönerler, ailelerine kavuşurlar." diye konuştu.
Fatma Nur Karayel, arkadaşlarıyla şehitler için ve görev yapan asker ağabeyleri için Kur'an okuduklarını aktardı.
Zeynep Özgün de güvenlik güçlerine başarı dilediklerini ifade ederek, "İdlib şehitleri dua ettik. Görev yapan ağabeylerimize başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
- Siirt
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy Şehit Üsteğmen Korhan Zağralı İlk ve Ortaokulu öğrencileri de İdlib'deki Türk askeri için okul bahçesinde bir araya geldi.
Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile öğretmenlerin de katıldığı etkinlikte öğrenciler okul bahçesinde Türk bayrağı eşliğinde "Bahar Kalkanı" yazılı koreografi oluşturdu.
Öğrenciler daha sonra İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçik için dua okudu.
,Fecri Barlık
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!