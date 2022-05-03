Mardin ve Diyarbakır'da bayram yoğunluğu

AA

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda kişi, bayramda rotasını Diyarbakır ve Mardin'e çevirdi.

Kovid-19 tedbirlerinde sağlanan normalleşmeyle hareketliliğin yaşandığı tarihi kentlerde bayram dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı, Mardin'deki tarihi sokak ve caddeler, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekan, yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı.

Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Veysi Kaya, bayram tatilini fırsat bilen turistlerin, kentin tarihi mekanlarını gezdiğini söyledi.

Kaya, "Kentte ciddi manada turist akını görmekteyiz. Diyarbakır'da şu anda otellerimizde rezervasyon yüzde 100'e yaklaşmak üzere. Kent açık hava müzesi gibi. 12 bin yıllık tarih burada tüm misafirlerini bekliyor." dedi.

Salgın sürecinde yerli ve yabancı turist sayısının ciddi oranda düştüğünü hatırlatan Kaya, salgının etkisinin azalmasıyla, geçen yılın ilk çeyreğinde 102 bin yerli turist ağırlayan kentte bu senenin aynı döneminde sayının 129 bin 700'e çıktığını aktardı.

Geçen sene salgın şartlarına rağmen kente 3 bin 200 yabancı turist geldiğini anlatan Kaya, bu yıl ise şimdiden turist sayısının 9 bin 300'ü geçtiğini bildirdi.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bu yılın ikinci çeyreğinde öngördüğümüz yerli 400 bin, yabancı ise en az 70 bin turist. Mayısta diğer aylara oranla hareketli günler bekliyoruz. Çünkü bu ayda kültür turlarının sayısının ciddi manada arttığını görüyoruz. Yabancı turistlerin de pandeminin etkisinden kurtulma sayesinde rezervasyon yaptıklarını görüyoruz. Almanya ve İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi rezervasyonlar almış bulunmaktayız. Diyarbakır'da misafirlerimizi ağırlamaktan heyecan duymaktayız. Lütfen 12 bin yıllık kadim şehri görün."

DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, bu yıl turistlerin yoğun şekilde kenti görmeye geldiğini belirtti.

Demirtaş, "Şu an doluluk oranının yüzde 100 olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Esnafımızın yüzü gülüyor. Esnafımız durumdan çok memnun. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacağız." dedi.

Turizm acentesi yetkilisi İsmail Sincar da 15 yıldır bu sektörde olduklarını dile getirdi.

Bu bayram çok güzel bir yoğunluk yaşandığını kaydeden Sincar, "Çifte bayram kutluyoruz. Mardin'de turizm açısından ilk kez bu kadar yoğun günler yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.