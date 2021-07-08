Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyü Eski Cami'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Dudu ve babası Resul Çiftcibaşı ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

AA'nın haberine göre Çifcibaşı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, şehit olan Piyade Astsubay Cihan Çifcibaşı'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.