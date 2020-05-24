Mardin polisine bayram sürprizi

AA

İpek Mahallesi'ndeki bir evde bıçaklı kavga ihbarı üzerine, olay yerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden güvenlik güçleri evin avlusunda bekleyen mahalle sakinlerince güllerle karşılanarak bayramı kutlandı.

Şaşkınlıklarını gizleyemeyen polis, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti ve bayramlarını kutladı.

Maske takan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak polis ile hatıra fotoğraf çektirdi.