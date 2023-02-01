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Mardin Nusaybin'den 'Güldür Güldür Show' provasına özel misafirler 

Yapımını BKM’nin üstlendiği, televizyon ve tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran ‘Güldür Güldür Show, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sahne provasında birbirinden özel misafirleri ağırladı. Mardin’in Nusaybin ilçesinden elliye yakın ilkokul öğrencisini, öğretmenleriyle birlikte konuk eden Güldür Güldür Show ekibi çekim öncesi özel bir prova gerçekleştirdi

Giriş: 01.02.2023 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin Nusaybin'den 'Güldür Güldür Show' provasına özel misafirler 
Özel misafirler
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HABERTURK.COM

Her yıl düzenli olarak ‘Güldür Güldür Show’ için BKM Tiyatro’yu ziyaret eden minikler geleneği bu sene de bozmadı. 'Güldür Güldür Show', geçtiğimiz günlerde gerçekleşen sahne provasında birbirinden özel misafirleri ağırladı. Mardin’in Nusaybin ilçesinden elliye yakın ilkokul öğrencisini, öğretmenleriyle birlikte konuk eden Güldür Güldür Show ekibi çekim öncesi özel bir prova gerçekleştirdi.

Skeçleri pür dikkat izleyen öğrenciler kahkahalarına engel olamayıp keyifli anlar yaşadı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar prova bitiminde oyuncularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

Gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam eden, Ali Sunal’ın moderasyonuyla SHOW TV'de ekranlara gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter seyircilerin karşısına çıkıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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