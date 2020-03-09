AA

Mardin merkezli terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı



Mardin ve Diyarbakır kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin ve Diyarbakır İl Jandarma komutanlığı ekiplerince, "Kapan-1" operasyonları kapsamında Savur ve sözde "Gap-Rıha" kırsalında Şehit Uzman Jandarma Çavuş Erdal Çetin Müşterek Özel Birlik Operasyonu yapıldı.

Operasyonda 3 farklı noktada taşlar arasına PKK'lı teröristler tarafından gizlenmiş, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil bloğu, kablo, örgütsel doküman, elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca jandarma ekiplerince tespit edilen iş birlikçilere yönelik 10 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

3 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.