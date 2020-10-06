Mardin merkezli 4 ildeki terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Jandarma Astsubay Üstçavuş İlker Düzova Özel Birlik Operasyonu'nda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ünün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.B, M.B. ve S.Ö, "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Tutuklanan örgüt üyelerinin, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdikleri, halkın içerisine karışarak kendilerini kamufle ettikleri, kırsalda bulunan terör örgütü mensuplarına lojistik ve istihbari destek sağladıkları öğrenildi.

Gözaltındaki 10 zanlının işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekipleri, 29 Eylül'de PKK'lı teröristlerle iş birliği içinde olduğu, finansman sağladığı, yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmış, Aydın, Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.