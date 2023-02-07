Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel

Mardin itfaiye ekipleri Şanlıurfa ve Gaziantep'te enkazdan biri bebek 2 kişiyi çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için Mardin'den Şanlıurfa ve Gaziantep'e giden itfaiye ekipleri, enkaz altından biri bebek 2 kişiyi kurtardı.

Giriş: 07.02.2023 - 20:05 | Güncelleme: ABONE OL
Mardin itfaiye ekipleri Şanlıurfa ve Gaziantep'te enkazdan biri bebek 2 kişiyi çıkardı
AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Mardin Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de destek veriyor.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, AFAD Koordinasyon Merkezinin verdiği görev doğrultusunda, 42 itfaiye personeli ve 5 araç, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere Şanlıurfa ve Gaziantep'e gönderildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde enkaz altından bir bebeği çıkaran ekipler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de bir kadını kurtardı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Nene Hatun depremzedeler için yola çıktı
Nene Hatun depremzedeler için yola çıktı
12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra kurtarıldı
12 yaşındaki Aysima 40 saat sonra kurtarıldı
Sabiha Gökçen'de ilave uçuş azaltması yapılacak
Sabiha Gökçen'de ilave uçuş azaltması yapılacak
Çıkarma gemisi deprem bölgesine yola çıktı
Çıkarma gemisi deprem bölgesine yola çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.